Es ist wohl Fluch und Segen zugleich, an Weihnachten Geburtstag zu haben. Zwar bekommt man nur einmal im Jahr Geschenke, aber dafür ist alles mit hübschen Lichtern und Schmuck dekoriert und die ganze Familie kommt zusammen. Auch dieses Jahr haben wieder einige Weihnachtsbabys das Licht der Welt erblickt.

Geburtsdatum meist nicht im Vordergrund

Dass das Kind genau an Weihnachten auf die Welt kommt, sei für die meisten Eltern zweitrangig. «Da wir ein kulturell sehr gemischtes Klientel betreuen, haben die Weihnachtstage nicht für alle die festliche Bedeutung mit religiösem Hintergrund. Zum Glück ist das Geburtsdatum für die meisten Eltern nicht im Vordergrund. Das Wohlergehen von Mutter und Kind steht immer noch im Zentrum», sagt Rahel Mazenauer leitende Hebamme am Kantonsspital St.Gallen. In der Weihnachtszeit gebe es auch nicht mehr Babys als im Rest des Jahres.



Im Kantonsspital St.Gallen Hochbetrieb – Stephanshorn ruhig

Im Kantonsspital St.Gallen herrschte trotzdem Hochbetrieb über Weihnachten. «Oft planen wir, an Weihnachten gemeinsam zu feiern, sofern es der Betrieb zulässt. Aber dieses Jahr konnten wir nicht einmal an feiern denken», sagt Mazenauer. An Heiligabend sind bei ihnen sieben Kinder zur Welt gekommen und am 25. Dezember fünf. Am 26.Dezember wurde ein Bub geboren.



Anders sah es in der Hirslanden Klinik Stephanshorn aus. «Zwischen dem 24. und dem 26. Dezember kam genau ein Kind zur Welt. Am 25. Dezember wurde ein Mädchen geboren», sagt Christina Fenyödi, Kommunikationsleiterin der Hirslanden Klinik Stephanshorn.

In Chur mehr Babys kurz vor Weihnachten

In Chur lief der Betrieb wie immer. «In der Adventszeit ist der Gebärsaal zwar weihnachtlich geschmückt, doch der Alltag geht normal weiter», sagt Dajan Roman, Kommunikationsleiter des Kantonsspital Graubünden. An Heiligabend wurden drei Kinder geboren, am 25. Dezember zwei und am zweiten Weihnachtsfeiertag gar keines. Die Babys wollten offenbar noch vor Weihnachten das Licht der Welt erblicken: Am 23. Dezember wurden vier Babys geboren.

Drei Weihnachtsbabys in Herisau

Im Spital Herisau sind drei «Christkindli» geboren worden. Alle drei Neugeborenen seien wohlauf und die Eltern überglücklich, wie es in einer Mitteilung heisst. An Heiligabend bereits kurz nach Mitternacht wurde Luc Ryan in der Frauenklinik des Spitals Herisau geboren. Bei der Geburt war er 3670 Gramm schwer und 51 Zentimeter gross.