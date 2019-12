Jedes Jahr an Heiligabend steigt in Schaffhausen bereits am Nachmittag mitten in der Altstadt eine grosse Party mit viel Bummbumm und Alkohol. Und (fast) alle finden das gut.

Viele kennen das: Die Jugendlichen gehen an Heiligabend nach dem «Familienschluuch» noch auf die Gasse. In Schaffhausen steppt der Bär bereits am Nachmittag. Und das für alle Generationen und mit viel Tradition. Angefangen hat es schon vor einigen Jahrzehnten, als ein paar Freunde vor dem Familienfest noch zusammen abmachten. 1998 kultivierte dies der Pub «Cuba Club» und lud seine Gäste zum Umtrunk vor dem Fest ein. Schaffhauser, die aus aller Welt für das Weihnachtsfest wieder nach Hause kamen, trafen so zumindest einmal im Jahr ihre Freunde. Und diese Tradition wuchs.

«Leute verschieben ihr Familienfest» Unterdessen versammeln sich in der Altstadt jeweils gegen 2000 Leute und stossen auf die Feiertage an. Mittlerweile vor allem auch auf den Gassen und zu wummernden Christmas-Beats. Der Mann hinter der Weihnachts-Sause ist Luciano Di Fabrizio vom «Cuba Club»: «Am Anfang haben wir ein paar Brötli für unsere Gäste gestrichen und ein, zwei Gläsli Prosecco ausgeschenkt. Mit den Jahren wurde dieser Event immer grösser und heute verschieben einige wegen dieser Party sogar ihr Familienessen extra auf den 25. Dezember.» Di Fabrizio spricht denn auch von «La grande tradition» und meint, dass eine Weihnachtsfeier in dieser Art und Grösse schweizweit wohl einzigartig sei. Fest wird immer grösser Was einst im «Cuba Club» begonnen hat, zieht sich heute über mehrere hundert Meter durch die Stadt. Viele andere Lokale machen mit, auf dem Fronwagplatz, dem Herzen der Erkerstadt, sind Glühweinstände dazu gekommen und auf dem Herrenacker (da, wo im Sommer das «Stars in Town» stattfindet) wurden mit der «Bockalp» Chalets und eine Eisbahn aufgebaut.

Situationsplan © zVg

Keine Probleme bei der Polizei Eine solch grosse Party am Nachmittag von Heiligabend, das passt sicherlich nicht allen. Und es scheint auf der Hand zu liegen, dass es jedes Jahr viele Reklamationen von Anwohnern gibt. Aber: «Es gab in den letzten Jahren weder bei der Polizei noch bei den Veranstaltern Lärmklagen wegen des Festes», sagt der Chef der Stadtpolizei Schaffhausen, Romeo Bettini. Auch Schlägereien oder grössere Diebstähle seien ihm nicht bekannt: «Der Event ist akzeptiert und sehr friedlich.» Beliebt ist die Partymeile auch bei der lokalen Politprominenz. Stadt- und Regierungsräte stossen mit allerlei Leuten an und auch SVP-Nationalrat Thomas Hurter ist ein regelmässiger Gast. Pfarrer: «Ein schöner Brauch, solange sich die Leute nicht volllaufen lassen» Gelassen sieht die grosse Feierei auch der reformierte Pfarrer der Stadt Schaffhausen, Matthias Eichrodt: «Meine Söhne gehen da auch hin. Und solange sie am Abend für das eigentliche Fest nach Hause kommen und nicht in der Stadt versumpfen, ist das auch in Ordnung.» Zudem könne die Party für Leute, die keine Familie haben, auch eine schöne Möglichkeit sein, um mit anderen Menschen zu feiern. Einzig die Spuren nach der Feier müssten nicht sein: «Die Glasscherben auf dem Belag am Schluss sind dann schon etwas unschön.» Ähnlich steht der katholische Pfarrer, Urs Elsener, dazu: «Es ist ein schöner Brauch, vor der Weihnachtsfeier noch alte Freunde zu treffen und mit ihnen auf die Festtage anzustossen. Wenn sich dann die Leute aber volllaufen lassen, kann es das irgendwie nicht sein.»