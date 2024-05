Das Wetter dürfte bis und mit Samstag ziemlich wechselhaft bleiben, erst am Sonntag ist wieder stabileres Wetter in Sicht. Umso besser also haben wir einige Tipps für drinnen und draussen für dich bereit.

Tina Turner abfeiern

Am Freitag ist der erste Todestag des Weltstars Tina Turner. Perfekt also, um wieder einmal ein paar ihrer Hits in die Playlist zu nehmen. «The Best», «What's Love Got to Do with It» oder auch «Goldeneye» machen einfach gute Laune und passen perfekt, um einen trüben Regentag zu überbrücken.

Tina Turner war am 24. Mai 2023 nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben.