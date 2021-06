Nach den unschönen Regentagen zum Start der Woche können wir uns auf ein super Wochenende freuen. Denn nicht nur das Wetter ist schön, sondern auch öffentliche Veranstaltungen nehmen wieder Fahrt auf.

1. Fussball verbindet!

Fangen wir beim Offensichtlichen an: Ob Fussballfan oder nicht, bei der EM ist für jeden etwas dabei. Plötzlich sind wir alle etwas patriotischer und drücken unserer Nationalelf die Daumen. Das Ganze macht natürlich in Gesellschaft noch viel mehr Spass. Da trifft es sich optimal, dass die Terrassen der Restaurants wieder geöffnet sind. Also zurück lehnen, sich bedienen lassen und das Spektakel geniessen.