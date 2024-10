Zwischen buntem Familienspass und Party – unsere Tipps für dein Wochenende

Olma-Umzug Er ist Kult und Pflichttermin für jeden Olma-Fan: Der Olma-Umzug. In diesem Jahr kannst du dich auf einen besonderen Umzug freuen, denn der Kanton St.Gallen stellt sich in all seinen Facetten vor. Über 1600 St.Gallerinnen und St.Galler mit 52 Sujets sind am Umzug beteiligt. Der Umzug startet am Samstag um 10 Uhr. Wer nicht selber dabei sein kann, verpasst dank unseres Livestreams nichts.

Bildquelle: pd Der Umzug startet bei der Verzweigung Kornhaus-/Vadianstrasse und führt aufs Olma-Areal. 1 / 1

Feuchte Partynächte in der FM1 Radio City Wer nach dem Jahrmarkt und den Hallen noch nicht genug hat, ist wie immer in der FM1 Radio City im Waaghaus bestens aufgehoben. Wo FM1 draufsteht, ist eine gute Zeit garantiert. Am Wochenende kannst du hier bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein schwingen.

Bildquelle: MK Shoot/Michael Kuhn In der FM1 Radio City kannst du täglich ab 18 Uhr das Tanzbein schwingen. Am Freitag und Samstag geht die Party sogar bis 1:30 Uhr. 1 / 1

Stachelige Freunde finden in Knies Kinderzoo Der Schweizer Tierschutz STS und Knies Kinderzoo in Rapperswil laden alle Familien zu einem spannenden Herbstabenteuer ein. Noch bis am 18. Oktober 2024 ist Krax, das Kinder- und Jugendangebot des STS, zu Gast in Knies Kinderzoo. Es gibt abwechslungsreiche Aktivitäten zu erleben: Igel-Parcours: Kinder lernen spielerisch die Lebensweise von Igeln kennen

Quiz: Wissenstest über die stacheligen Freunde

Krax-Glücksrad: Drehen und tolle Preise gewinnen

Bildquelle: Imago Images Noch bis am 18. Oktober kann man in Knies Kinderzoo die Welt der Igel kennenlernen. 1 / 1

Lass deiner Kreativität freien Lauf Gemütlich und kreativ geht es am Samstagvormittag in Appenzell zu und her. In der Tonerie von Manuela Muchenberger kannst du einzigartige Tonbecher gestalten und verschiedene Maltechniken kennenlernen. Eine Anzahl an Becherrohlingen steht bereit, um von dir bemalt zu werden. Nach der Bemalung kommen die Becher in den Ofen und sind am folgenden Samstag fertig und abholbereit. Alle Informationen gibt es hier.

Bildquelle: Imago Images Nach der Bemalung kommen die Becher in den Ofen und sind am folgenden Samstag fertig und abholbereit. (Symbolbild) 1 / 1

Gehe mit Globi auf Schoggi-Tour Im Herbst dreht sich in der Glücksfabrik von Munz und Minor alles um Globi: Der beliebte Kinderheld ist während dem Globifestival persönlich im Chocolarium in Flawil anzutreffen. Wer will, kann seine eigene personalisierte Schokolade gestalten – während dem Globi Festival natürlich im Globi-Design. Um Globi sicher anzutreffen, musst du eine Tour zwischen 12.40 Uhr und 15.30 Uhr buchen. Sichere dir hier deinen Platz.

Bildquelle: zVg/Maestrani Triff Globi täglich (Dienstag bis Sonntag) vom 28. September bis 20. Oktober von 13-16 Uhr persönlich auf der Chocolarium Tour, kreiere mit ihm die schönsten Schoggitafeln und mach dich auf süsse Überraschungen gefasst. 1 / 1

Eindrückliche PS in Maienfeld/Bad Ragaz Der zweite Cross-Gipfel mit zwei Klasse-Jumpern verspricht Hochspannung. Wer am letzten Sonntag auf dem Rossriet dabei war, will, wenn irgendwie möglich, auch den zweiten Renntag auf der wunderschönen Naturrennbahn miterleben. Das Programm mit acht Pferderennen (zwei Jagd, zwei Flach, ein Cross und drei Trab) sowie einem Ponyrennen kurz nach dem Mittag bietet wieder für jeden Gusto etwas – genau wie die «Food-Meile», wo es sich nach Herzenslust schlemmen lässt. Alle Informationen, den Zeitplan sowie Tickets gibt es hier.