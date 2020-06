Schweiz öffnet am 15. Juni Grenzen zu EU- und Efta-Staaten

Das liebste Duschmittel, Make-Up oder die Müsli-Mischung aus dem Reformhaus: Das alles kann man ab dem 15. Juni wieder in Konstanz, Feldkirch oder Bregenz kaufen. Beim Einkauf im Ausland gibt es aber einige Regeln, die es zu beachten gilt.

Gibt es eine Maskenpflicht?

Österreich: Jein. Mit der Grenzöffnung am 15. Juni wird auch die Maskenpflicht im öffentlichen Raum im Vorarlberg eingeschränkt. Normale Einkäufe können ab Montag ohne Gesichtsschutz gemacht werden. Nur wer mit dem ÖV reist, in die Pedicure geht oder in einer Apotheke einkauft, muss noch eine Maske tragen.

Deutschland: Ja. Das Bundesland Baden-Württemberg, welches an der Grenze zur Schweiz verläuft, hat seit dem 27. April eine Maskenpflicht. Diese gilt auch in Geschäften. Wer also nach Konstanz zum Einkauf fährt, muss eine Maske dabei haben. Die Busse für das Nicht-Einhalten der Schutzmaskenpflicht beträgt 15 bis 30 Euro.

Wie viel Abstand muss man halten?

Österreich: 1 Meter. Im öffentlichen Raum müssen im Land Vorarlberg Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, mindestens einen Meter Abstand zueinander haben, dies gilt im Freien und in geschlossenen Räumen.

Deutschland: 1,5 Meter. Während in der Schweiz eine 2-Meter-Abstandsregel gilt, beträgt der zu haltende Abstand in Deutschland 1,5 Meter.

Gibt es Geschäfte, die weiterhin geschlossen sind?

Österreich und Deutschland: Nein, grundsätzlich sind alle Geschäfte, Restaurants und auch Freibäder ab Montag wieder geöffnet. Im Land Baden-Württemberg sind auch Saunen und Thermalbäder wieder geöffnet, es werden aber wie in der Schweiz Schutzvorkehrungen getroffen.

Darf man ins Restaurant?

Österreich: Ja. Ab dem 15. Juni entfällt ausserdem die 4-Personen-pro-Tisch-Regel, es darf also auch wieder in grösseren Gruppen gegessen werden. Ausserdem dürfen Restaurants, Bars et cetera bis 1 Uhr geöffnet bleiben. Vorarlberg ruft zusätzlich dazu auf, nach Möglichkeit einen Tisch zu reservieren und wenn möglich kontaktlos zu bezahlen. Das Personal trägt eine Maske.

Deutschland: Seit dem 2. Juni sind alle Gaststätten wieder geöffnet. Wie in der Schweiz muss man seine Kontaktdaten hinterlassen. Die Bedienung muss eine Schutzmaske tragen, nicht aber der Gast. Ausserdem dürfen in Deutschland bis zu zehn Personen an einem Tisch sitzen.

Darf man in den Ausgang?

Österreich: Grundsätzlich ja, es gelten allerdings ähnliche Regeln wie in der Schweiz. Die Gäste müssen sitzen, Schankbetrieb an einer Theke ist nicht erlaubt. Ausserdem werden die Lokale um 1 Uhr geschlossen.

Deutschland: Grundsätzlich ja. Auch hier müssen die Gäste allerdings sitzen. In Deutschland gibt es keine Sperrstunde.