Das erklärte Huber im Rahmen einer Medienkonferenz ( zum Nachlesen im Liveticker ) am Donnerstag. Nebst einigen Rahmeninformationen zu Änderungen auf und neben dem Festivalgelände, verkündeten die Verantwortlichen auch das Line-up. Das Ankündigungsvideo mit den Acts sorgt durchaus für Euphorie: Muse, Marteria, Mando Diao, Deichkind, Annenmaykantereit, Alan Walker, Patent Ochsner, Kontra K und Tones and I sind die Headliner der nächstjährigen Ausgabe. Aber auch Sam Fender, Von wegen Lisbeth, Milky Chance, Zoe Wees, Juju oder Loco Escrito dürften für grossartige Unterhaltung sorgen.

Das OpenAir St.Gallen 2022 findet statt. Dessen sind sich die Veranstaltenden sicher. Christof Huber, der Festivaldirektor, sagt gegenüber FM1Today: «Wir sehen, dass in Europa bereits in diesem Sommer Festivals stattfinden – deshalb sind wir zuversichtlich und glauben fest an ein OpenAir St.Gallen 2022.»

Änderungen auf dem Festivalgelände

Zusätzlich zum Line-up wurde im Rahmen der Medienkonferenz über Neuerungen auf dem Festivalgelände informiert. So werden beispielsweise die WC-Anlagen deutlich ausgebaut. «Im Jahr 2019 waren die sanitären Anlagen ungenügend, sie waren zu zentral und zu knapp. Aus diesem Grund werden im kommenden Jahr auch bei der Plaza und der Sternenbühne wieder Toiletten zur Verfügung gestellt», sagt Huber. Insgesamt gebe es bis zu 50 Prozent mehr sanitäre Anlagen auf dem Gelände. Aufgrund einer neuen Technologie, welche weniger Wasser verbraucht, seien die Anlagen sowohl mobiler als auch ökologischer.

Weiter gibt es an der Ausgabe 2022 des OpenAir St.Gallen eine Daydance-Area. Am Ende der Sitterzunge in direkter Nähe zum Fluss kann dort den ganzen Tag nach Belieben getanzt werden. Ebenfalls neu wird die Nebenbühne «Intro» sein, auf welcher vorwiegend Newcomer aus dem In- und Ausland auftreten werden. Die Bühne befindet sich direkt an der Sitter und in Nachbarschaft zur Sitterbühne – 1000 Personen sollen dort die Auftritte mitverfolgen können.