Das perfekte Weihnachtsdessert

Wegen den vielen Äpfeln ist die Crumble Tart schon fast gesund: Naja, das wohl dann doch nicht so ganz :). Sicher ist aber: das weihnachtliche Lieblingsrezept von Shirley Amberg ist schnell umgesetzt. Und schmecken tut es einfach herrlich. Eine Apple Crumble Tart, in welche man sich am liebsten gleich reinlegen würde. Versprochen.