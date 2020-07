Das sind die geheimen Ausflugtipps im FM1-Land

Ob Badeurlaub, Safari oder Kreuzfahrt – all das ist nicht nur in fernen Ländern, sondern auch im FM1-Land möglich. Einfach in leicht abgeänderter Form: Abkühlungen gibt es in Bergseen statt im Meer und an Stelle einer Wildtier-Safari kannst du bei uns Steinböcke beobachten.

Graubünden

Als wasserreicher Bergkanton lädt Graubünden dieses Jahr zu Badeferien ein. Zahlreiche Aktivitäten wie die Tubing-Bahn am Brigelser Badesee oder die Slack-Line am Badesee Davos Munts machen den Badespass perfekt. In Pontresina lebt eine der grössten Steinbockkolonien der Alpen, die kann man beobachten. Und dank einer Frontkamera an einem RHB-Zug kannst du dem Lokführer auf der Albulalinie von St.Moritz nach Chur bei der Arbeit zu sehen.

Das sind unsere Geheimtipps in Graubünden: