Küche, Bad und Schlafzimmer verteilt auf maximal 45 Quadratmetern. Das ist die gängige Grössenregel für Tiny Houses. Die Idee dahinter ist, mit möglichst wenigen Gegenständen auszukommen und dadurch ein entspannteres Leben zu führen. Auch in der Ostschweiz lassen sich mittlerweile viele schmucke Mini-Unterkünfte finden. Wir haben dir eine Auswahl:

Dieses kleine Häuschen wurde vergangenen Sommer neu gebaut. Es verfügt über alles, was es zum Leben braucht. Vom Bett aus kann man das Bergpanorama bestaunen. Vor dem Haus befindet sich zudem eine Terrasse. Das Haus kann ab 240 Franken pro Nach gebucht werden.

PODhouse Thurgau

Bis zu vier Personen haben in den Thurgauer «PODhouses» auf einer Fläche von nur 11,5 Quadratmeter Platz. Sie stehen auf verschiedenen Campingplätzen im Thurgau. In den Häuschen befinden sich keine Toiletten, weshalb die Sanitäranlagen in den Campingplätzen genutzt werden müssen. Im Übernachtungspreis ist das Frühstück im Camping-Bistro inbegriffen. Übernachtungen gibt es ab 45 Franken pro Person.