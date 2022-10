Das tun die Gemeinden im FM1-Land, um Strom zu sparen

Wil will aber auch weiterhin aktiv mithelfen, den Stromverbrauch zu drosseln: «Der Stadtrat hat ausserdem beschlossen, der Energiespar-Alliance beizutreten», heisst es in der Medienmitteilung. Die Allianz vereint Organisationen, welche die Bemühungen für die Versorgungssicherheit im Winter unterstützen, indem sie freiwillig Massnahmen ergreifen, um Energie effizienter und sparsamer zu nutzen. «Die Stadt Wil trägt auch die nationale Kampagne des Bundes ‹nicht-verschwenden.ch› aktiv mit.»

Ebenfalls wird die Temperatur in Verwaltungs- und Schulgebäuden auf 20 Grad gesenkt und Verwaltungsgebäude werden keine Weihnachtsbeleuchtung in den Innenräumen haben.

«Jede Kilowattstunde zählt», so lautet der momentane Slogan, der zum Energiesparen aufrufen will. Doch nicht nur das Volk wird dazu aufgefordert, sondern auch Kantone und Gemeinden versuchen, ihr Bestes zu geben. Da jede Gemeinde eigene Massnahmen ergreift, kannst du hier nachlesen, wie es bei dir ungefähr aussehen könnte.

Um Strom zu sparen, wird in Frauenfeld jegliche Objekt- und Baumbeleuchtung ausgestellt, so wie auch die weihnachtlichen Lichtbilder bis auf denjenigen an der evangelischen Kirche. Auch die Quartiervereine, welche eine eigene Weihnachtsbeleuchtung hätten, möchten dieses Jahr darauf verzichten und nach energieeffizienten Möglichkeiten Ausschau halten.

Ebenfalls möchte man alte Leuchtmittel durch energieeffizientere LED-Lampen ersetzen, welche gedimmt und einzeln ausgeschaltet werden können.

Davos-Klosters will Sportbetriebe reduzieren

«Wir haben gemeinsam mit der Gemeinde Klosters insgesamt 36 Massnahmen ausgearbeitet, um Strom zu sparen», sagt Jürg Zürcher, Landrat von Davos. Diese beinhalten Bekanntes wie die Temperatur zu senken und Licht zu löschen in der Verwaltung, um Mitarbeiter zu sensibilisieren, aber auch neue Massnahmen.

Es wurde beschlossen, dass die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung beschränkt wird auf eine Beleuchtung in Davos Dorf und auch in Davos Platz. In Klosters wird die Beleuchtung an der Bahnhofsstrasse erscheinen. Ebenfalls wird sie nur vom 10. Dezember bis zum 6. Januar erleuchten. So werde der Energieverbrauch bis auf die Hälfte reduziert.

Die Eisbahn wird nur während den Festtagen und in den Sportferien betrieben. Davor wie auch während des WEF wird der Betrieb eingestellt. Gänzlich geschlossen wird sie Ende Februar. Die Temperatur des Hallenbades wird gesenkt. Ebenfalls wird das Aussenbecken geschlossen, wie auch der Wellnessbereich und die Rutschbahnen zeitlich eingeschränkt. Die nächtliche Beleuchtung der Loipen wird reduziert auf die Tage Dienstag und Samstag.

Strassenlaternen werden bis zum vorgegebenen Minimum gedimmt. Zu Ausschaltungen an wenig genutzten Strassen wird es nicht kommen.

«Die Bergbahnen sind bei uns die Hauptstromverbraucher. Diese halten sich an die Vorgaben der Bergbahnen Schweiz und Graubünden», so Zürcher

Weitere Gemeinden klären noch ab

Auch andere Gemeinden versuchen die besten Konzepte auszuarbeiten oder nehmen die Konzepte des Kantons an. Das Rheintal schliesst sich nach absprachen der einzelnen Gemeinden den Empfehlungen des Kantons St.Gallen an. Die Gemeinde Buchs sowie auch die Gemeinde Herisau beschäftigen noch immer eine Arbeitsgruppe und möchten beide erst anfangs November weiter Auskunft geben.

«Machbarkeit, Nutzen und Konsequenzen einer Energiesparmassnahme müssen gründlich abgewogen werden», sagt Johannes Wey, Kommunikationsverantwortlicher der Gemeinde Herisau. «Eine Strassenbeleuchtung zum Beispiel ist ein komplexes System, in dem nicht einfach einzelne Leuchten angesteuert werden können.» Ausserdem müssten die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.

(yst)