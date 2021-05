Das Handelsgericht St.Gallen hat im Prozess Circus Knie gegen Viagogo einen Entscheid gefällt (FM1Today berichtete). Im Interview mit dem Ostschweizer Fernsehen TVO spricht Fredy Knie junior, Verwaltungsratspräsident und ehemaliger Zirkusdirektor, über den Fall und darüber, was er vom Urteil hält.

Welchen Schaden hat die ganze Sache mit dem Ticketportal Viagogo für Sie verursacht?

Fredy Knie: Den Schaden hatten die Konsumentinnen und Konsumenten. Es ist natürlich extrem unfair, dass sie überhöhte Preise für die Tickets bezahlen mussten – teilweise bis zu vier Mal mehr. Sie haben den falschen Anbieter angeklickt, über Ticketcorner oder an der Zirkuskasse läuft nämlich alles problemlos ab. Wenn man aber über einen anderen Anbieter wie zum Beispiel Viagogo geht, wird man beschissen und über den Tisch gezogen. Dieser legt den Preis fest und weitere Gebühren fallen an, die nicht angezeigt werden. In dem Moment, in dem man das Angebot anklickt, wird abgebucht und dann taucht der wirkliche Preis auf. Das ist nicht fair.