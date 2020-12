Guetzli, Glühwein und bereits eigene Christbäume: Die Ostschweiz und Graubünden sind offenbar so früh in Weihnachtsstimmung wie selten zuvor – zumindest in den eigenen vier Wänden.

Zeit, den Baum zu geniessen

«In diesem Jahr verkaufen wir die Christbäume früher als üblich», sagt Richard Kaufmann von Rietwies Christbäume in Gommiswald. «Es scheint uns, als wollen die Leute in diesem Jahr den eigenen Weihnachtsbaum besonders geniessen und bereits jetzt eine festliche Atmosphäre schaffen.»

In den vergangenen Jahren hätten vor allem die südländischen Kunden bereits einige Wochen vor den Festtagen die Weihnachtsbäume gekauft. «In diesem Jahr sind die Schweizer Kunden auf diesen Trend aufgesprungen», sagt Kaufmann.