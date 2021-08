Dem Geheimrezept ganz nah in der neuen Kräuterwelt

Der Appenzeller Alpenbitter ist mittlerweile weitum bekannt und wird wohl beinahe auf der ganzen Welt getrunken. Wer aber mehr über den Kräuterlikör und seine Geschichte erfahren möchte, muss sich zu seinen Wurzeln in Appenzell begeben. In unmittelbarer Nähe zum Dorfkern wird der Alpenbitter dort seit über 100 Jahren nach beinahe gleichem Rezept und Verfahren hergestellt. Ab Mittwoch kann man sich nun in der Produktionsstätte ausführlicher über die Geschichte und Herstellung des Likörs informieren – und bei Interesse natürlich degustieren.

Gebührender Empfang für Gäste

Die Besucher der Produktionsstätte des Appenzeller Traditionsunternehmens werden gebührend empfangen: Bereits kurz bevor man in die neue Kräuterwelt eintaucht, steigt einem der unverkennbare Geruch des Kräutergetränks in die Nase. Nur einige Meter weiter wird klar, woher der Geruch stammt. Gleich zu Beginn werden auf dem erneuerten Rundgang die 42 Hauptzutaten vorgestellt: die Kräuter – von Wacholder über Anis bis hin zu Pfefferminze. Wer endlich erfahren will, welche 42 Kräuter beim Genuss der Likörs in den Magen wandern, bekommt hier Gewissheit.

Corona-Unterbruch sinnvoll genutzt

Seit über 40 Jahren bietet die Alpenbitter AG Führungen durch die Produktionsräume an. «Das Konzept ist langsam alt geworden, daher haben wir unsere neue Kräuterwelt geschaffen», sagt Pascal Loepfe-Brügger, Geschäftsführer des Unternehmens. Weil im Frühjahr 2020 aufgrund der Corona-Restriktionen keine Führungen mehr angeboten werden durften, hätten sie die Zeit genutzt, um den Rundgang durch die Produktionsstätte neu zu gestalten.