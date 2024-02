Bereits seit 2003 werden nur noch Führerausweise in Kreditkartenformat mit Laser-Gravur ausgestellt. Bis anhin waren die blauen Papierführerausweise noch gültig, ab dem 31. Oktober 2024 ändert sich dies aber. Inhaberinnen und Inhaber solcher blauen Führerausweise aus Papier müssen diese selbstständig beim Strassenverkehrsamt ihres Wohnkantons umtauschen.

Etwas gesehen? Melde dich via Whatsapp.

Wie muss ich vorgehen?

Auf der Homepage des Strassenverkehrsamts des eigenen Wohnkantons kann das Formular zum Umtausch heruntergeladen und direkt online ausgefüllt werden. Die digitale Übermittlung ist nicht möglich, das Formular muss ausgedruckt werden. Danach muss das Originalformular gemeinsam mit dem Führerschein im Original, einer Kopie von der ID oder vom Pass sowie einem Farbfoto per Post an das Strassenverkehrsamt des Wohnkantons gesendet werden.

Hier geht's zu den Formularen je Kanton:

Bei Fragen kann man sich entweder telefonisch beim Strassenverkehrsamt melden oder direkt am Schalter vorbeigehen. Beim Besuch am Schalter ist jedoch zu beachten, dass es zu Wartezeiten kommen kann und dass alle benötigten Dokumente, einschliesslich ausgefüllten Formulars, mitgebracht werden müssen. Den neuen Führerausweis erhält man danach per Post zugestellt.

Es wird empfohlen, eine Kopie des bisherigen Führerausweises zu machen und immer dabei zu haben, bis man den neuen Führerausweis erhalten hat. Zusätzlich wird empfohlen, in dieser Zeit keine Fahrten ins Ausland zu unternehmen.

Wie muss das Foto aussehen?

Es muss ein Farbbild sein mit einer Grösse von 35 x 45 mm (ohne Rand). Das Foto muss scharf sowie kontrastreich sein und es darf keine Schatten auf dem Gesicht haben. Der Hintergrund muss einfarbig und neutral sein. Ausserdem darf das Foto nicht älter als ein Jahr sein und keine Beschädigungen, wie Knicke oder Unebenheiten aufweisen. Kopfbedeckungen auf dem Foto sind nur aus nachgewiesenen medizinischen oder religiösen Gründen gestattet.

Die Vorgaben sind die gleichen wie für ein Passfoto: