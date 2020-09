Die vorhergesagte Kaltfront hat uns am Freitagmorgen erreicht, die heftigen Niederschläge haben sich in der Höhe bereits zu Schneefällen verwandelt. Entsprechend meldet der TCS, dass der Flüelapass schneebedeckt ist. Winterreifen sind angesagt. Im Verlaufe des Tages sinkt die Schneefallgrenze auf 1300 Meter, wie Meteonews mitteilt.

«In erster Linie schneit es in den Bergen. So wie es jetzt aussieht, gibt es deutlich über einen Meter Schnee», sagt Meteorologe Klaus Marquardt von Meteonews. In engeren Tälern, in Graubünden oder im Glarnerland, kann die Schneefallgrenze auf 700 bis 800 Meter fallen.