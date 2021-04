Der Frühling macht leider eine Weile Pause

In Altenrhein und Oberriet lagen die Temperaturen am Sonntag bei 20 Grad – und am Montagmorgen regnet und schneit es in den zentralen und östlichen Landesteilen der Schweiz. Der Wetterwechsel, den die markante Kaltfront gebracht hat, ist krass, wie Meteonews mitteilt. Die Schneefallgrenze liegt am Montagmorgen bei 400 bis 700 Meter. Auf den Bergen dürften nochmals 10 bis 20 Zentimeter Schnee fallen.