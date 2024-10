Für welche Produkte gelten diese Bestimmungen?

Das Tabakproduktegesetz umfasst nicht nur traditionelle Tabakwaren, sondern auch elektronische Zigaretten, sowohl mit als auch ohne Nikotin. Und Tabakprodukte, die erhitzt werden. Darüber hinaus legt die Tabakprodukteverordnung weitere ähnliche Produkte fest, wie pflanzliche Erhitzungsprodukte, Nikotin-Schnupfprodukte und tabakfreie Produkte für Wasserpfeifen, die ebenfalls gesundheitliche Risiken darstellen. Auch für diese Produkte gelten die Vorgaben des Tabakproduktegesetzes.

Wie war die Gesetzgebung davor in den Ostschweizer Kantonen?

Bisher war die Gesetzgebung von Kanton zu Kanton unterschiedlich. So lag die Alterslimite im Kanton Appenzell Ausserrhoden, in Graubünden und in St.Gallen bei 16 Jahren. Insgesamt acht Kantone der Schweiz hatten bisher das Abgabeverbot für Tabakwaren an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. 16 Kantone setzten die Grenze bei 18 Jahren an, wovon in 12 Kantonen das Abgabeverbot auch bei E-Zigaretten gilt. Der Thurgau war der einzige Ostschweizer Kanton, der die Altersgrenze bereits bei 18 Jahren angesetzt hatte.

Warum gibt es diese neuen Regeln?

Der Konsum von Tabak- und Nikotinprodukten bedeutet ein Gesundheitsrisiko. So enthalten Tabakrauch und der Dampf von elektronischen Zigaretten krebsfördernde Inhaltsstoffe. Nikotin macht zudem sehr schnell abhängig. Diese Produkte unterliegen strengen Regeln, um die Bevölkerung und insbesondere Minderjährige vor den schädlichen Auswirkungen zu schützen.

Gibt es bald noch weitere Einschränkungen?

Zurzeit wird das Tabakproduktegesetz im Parlament revidiert. Grund dafür ist die im 2022 von Volk und Ständen angenommene Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung». Die Werbung soll überall dort verboten werden, wo sie Kinder und Jugendliche erreicht. Also zum Beispiel in Printmedien, an Kiosken, im Internet sowie an Festivals.