«Eine so rasante Verschlechterung habe ich noch nie gesehen»

Kräftezehrend, ermüdend und herausfordernd: Das ist die aktuelle Arbeit des Intensivpflegepersonals in den Spitälern. Ein Intensivpfleger erzählte anfangs Woche gegenüber FM1Today von seiner Arbeit auf der IPS im Kantonsspital St.Gallen.

Doch nicht nur in den Spitälern muss zusätzliches Personal eingestellt werden, um die aktuelle Krise bewältigen zu können. Auch in den Alters- und Pflegeheimen mangelt es an Personal. Denn die älteren Leute, besonders jene die isoliert werden müssen, brauchen eine intensivere Betreuung. Der Aufwand, die Risikogruppe zu schützen, erfordert Mehrarbeit und -energie.

Corona bringt Fass zum überlaufen

Doch der Fachpersonal-Mangel in der Langzeitpflege ist keine Corona-Erscheinung. Dieses Problem besteht schon seit Jahren. «Der Knall musste kommen. Corona hat ihn einfach getriggert und das Problem sichtbar gemacht – es war absehbar», sagt Edith Wohlfender, Geschäftsleiterin des Schweizerischen Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und -männer der Sektionen St.Gallen, Appenzell und Thurgau (SBK-SG). «Die Belastung in der Pflegebranche war schon vor der Krise hoch. Doch seit Corona ist sie noch höher.»

Beinahe täglich bekommt die Verbands-Sektions-Chefin Anrufe von frustriertem und ausgebranntem Pflegepersonal: «Die Mitarbeiter fühlen sich im Stich gelassen. Teilweise fehlt es an Schutzmaterial oder der Zugang dazu ist beschränkt.» In manchen Institutionen würden, laut Wohlfender, zum Beispiel Schutzmasken genau abgezählt. «Eine nasse Maske beispielsweise darf teilweise nicht durch eine trockene ersetzt werden.»

Mit Factsheets und Beratungen versucht der Berufsverband das angeschlagene Personal zu unterstützen und macht sie auf ihre Rechte aufmerksam.

Politik muss spätestens jetzt handeln

Doch mit der Aufklärung und Unterstützung des Personals alleine ist es für den SBK nicht getan. Der Verband ist auch auf politischer Ebene aktiv. Zum Beispiel im Kanton Thurgau. Dort stelle diese Woche die Sektionschefin Edith Wohlfender, die auch als Thurgauer SP-Kantonsrätin amtet, eine einfache Anfrage an die Regierung: «Wir fordern unter anderem fünf Prozent mehr Stellen im Langzeitpflegebereich und dass die Richtlinien angepasst werden.» Wohlfender hofft, dass die Regierung schnell Stellung dazu nimmt und aktiv wird.