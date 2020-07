«Es gibt regionale Unterschiede»

Auch beim Detailhändler Lidl Schweiz spüre man die gesteigerte Nachfrage, sagt Mediensprecher Mathias Kaufmann: «Es gibt aber regionale Unterschiede. In Regionen, in denen der öffentliche Verkehr eine wichtige Rolle spielt – vor allem in Ballungszentren und Städten – ist die Nachfrage höher als in ländlichen Gebieten.» Um die Ware trotz der angespannten Versorgungssituation anbieten zu können, stehe Lidl im laufenden Austausch mit den Lieferanten. Ausserdem ist Lidl eine Kooperation mit dem Bund und der Armee eingegangen.

«Der Nachschub ist sichergestellt»

Bei der Schweizer Gesundheits- und Logistikunternehmensgruppe Galenica glaubt man nicht, dass Schutzmasken das neue Toilettenpapier werden, sagt Patrick Fehlmann, Leiter Themenmanagement: «Es gab zwar im April Lieferschwierigkeiten, aber das Problem hat sich erledigt. Heute ist die Nachfrage hoch aber es sind genügend Masken vorhanden.» Es könne allerdings sein, dass die Masken in gewissen Apotheken für ein paar Stunden ausverkauft seien, der Nachschub sei aber sichergestellt.

Das sagen die Pendler im FM1-Land zur Maskenpflicht: