Bei manchen war es ein böses Erwachen, bei anderen steigt schon wieder die Vorfreude auf die Wintersportsaison: In höheren Lagen des FM1-Landes – etwa in Davos – hat es in der Nacht auf Sonntag geschneit. Bereits Mitte vergangener Woche war es in Bergregionen weiss geworden, wie das Video des Berggasthauses Alter Säntis zeigt: