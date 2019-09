Es ist die Zeit zwischen den Stühlen: Einerseits finden die letzten Festivals der Saison statt, andererseits beginnen die Viehschauen und Herbstmessen. Egal welcher Typ du bist, dieses Wochenende gibt's für jeden was zu tun.

Sommer, Sonne, Sonnenschein. Das zumindest verspricht der Wetterbericht für das kommende Wochenende. Viele Badis haben ihre Türen bereits geschlossen, an Alternativprogramm fürs Wochenende mangelt's aber nicht. Weihern Openair Klein, aber fein: Das ist das Weihern Openair in St.Gallen. Das Line-Up ist bunt gemischt, Party machen kann man bei «Les Touristes», Rocken mit «Catalyst» und ein bisschen Schwelgen mit «Yes I'm very tired now». Für Kurzentschlossene gibt es für alle Tage noch Tickets.

Aus Maila wird Grula Im Maislabyrinth in Langrickenbach werden die Maiskolben heute Abend vor Angst zu Popcorn: Das Maila bekommt am Freitag ein Gruselgewand. Unheimliche gestalten und Spezialeffekte sollen die Besucher und Besucherinnen ab 18 Uhr das Gruseln lernen.

Wiga Buchs Ins zweite Wochenende startet die Herbstmesse der Ostschweiz. Die Wiga in Buchs lädt draussen und drinnen zum Verweilen ein, sie ist bis Samstagabend geöffnet. Weitere Infos gibt's hier, zum Gluschtigmachen hier die Fotos vom vergangenen Wochenende.

Curling Turnier Junioren SG Wem es am Wochenende zu warm ist oder wer schon dem Winter entgegen sehnt, der kann sich in der Curlinghalle in St.Gallen abkühlen. Es findet ein Junioren-Turnier im Curling mit internationaler Beteiligung statt.

Bodensee Clean-Up-Day Wollt ihr helfen, die Welt, oder zumindest den Bodensee, ein bisschen sauberer zu machen? Dann könnt ihr ab Samstag beim «Around The Bodensee Clean Up» mitmachen. Mehr als einen Monat lang wird jeden Tag in einer anderen Gemeinde rund um den Bodensee freiwillig Müll gesammelt, der Startschuss fällt diesen Samstag in Berlingen. Wann die Bodensee-Putzete wo ist, siehst du hier.

Circus Royal Wie wäre es mit einer Tüte Popcorn, Akrobaten und Tieren? Dieses Wochenende gastiert der Circus Royal auf der Allmend in Wil.

Boulderlounge Die Boulderlounge St.Gallen feiert ihren ersten Geburtstag. Deshalb veranstaltet die Boulderhalle einen Tag der offenen Türe, wo man kostenlos an den Wänden herumkrakseln kann.

Clubregatta Wer bei dem Traumwetter dieses Wochenende weder in einer Manege, noch in einer Halle sitzen will, der kann beim Segeln zuschauen. Am Samstag findet auf der Lenzerheide eine Segelregatta statt.

Viehschau Mit dem allmählichen Herbstbeginn startet auch die Saison des Braunviehs im FM1-Land. Wenn die Bauern und Sennen ihre Trachten montieren, das Vieh geschniegelt ist und überall gesungen und gejodelt wird, dann ist Viehschau-Zeit. Den Anfang macht am Samstag die St.Galler Gemeinde Häggenschwil. Wann welche Viehschau in der Region stattfindet, erfahrt ihr hier.

«Vo Puur zu Puur» «Vo Puur zu Puur» findet auf sechs Höfen im St.Galler Rheintal statt.Der Event bietet einen spannenden Mix aus Fachinformationen, gemütlichem Fest mit Musik und Geselligkeit, sowie einen interessanten Einblick in die Landwirtschaft. Ein kostenloser Shuttlebus bringt die Besucher über die Bahnhöfe Altstätten und Heerbrugg zu den einzelnen Höfen.