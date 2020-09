Seit Mittwoch ist der neue Zipline-Park am Kronberg in Betrieb. Nachdem vor zwei Jahren ein Sturm den damaligen Seilpark fast komplett zerstörte, steht nun der neue Park für die Besucher bereit. Und für die kleinen Gäste wartet ein Märliweg. Mehr Infos dazu findest du hier.

5. Amriswiler Genusswanderung

Sind wir doch ehrlich, das beste am Wandern sind die Chäshörnli in der Beiz, der Pantli aus dem Rucksack und das Belohnungsbier am Schluss. Wer dem zustimmt, kommt bei der Amriswiler Genusswanderung voll auf die Kosten: Bei der zwölf Kilometer langen Wanderung am Samstag wird zwar gewandert, aber vor allem auch gegessen. Auf die Teilnehmer warten diverse Spezialitäten. Noch gibt es hier wenige Tickets zu kaufen.

6. Bündnerfleisch in Stratosphäre – Livestream

Am Sonntag fliegt ein Stück Fleisch in die Stratosphäre. Ja, wirklich. Vier Bündnerfleisch-Hersteller wollen wissen, ob der Geschmack des Bündnerfleisches noch besser wird, wenn es in der Stratosphäre trocknet (FM1Today berichtete). Und diesen Sonntag ist es soweit: Mittels Stratosphäre-Ballon steigt das Fleisch in die Luft. Das Experiment kannst du im Livestream auf FM1Today mitverfolgen.