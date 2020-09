Der Sommer kommt nochmals zurück

Die Sommerkleider am besten noch nicht im Keller verstauen, denn der Sommer kommt noch einmal zurück. Obwohl es in der Nacht auf Sonntag ziemlich abgekühlt hat, sollen die Temperaturen ab Dienstag wieder steigen. «Der Montag ist ein Übergangstag. Am Bodensee und im Thurgau ist es relativ freundlich, entlang der Berge hat es noch viele Wolken», sagt Klaus Marquardt, Meteorologe von «MeteoNews» zu FM1. Die Temperaturen liegen am Montag bei 20 Grad.

Am Dienstagmorgen gibt es noch einige Hochnebelschwaben, danach wird es sonnig und zwischen 20 und 23 Grad. Von Mittwoch bis Freitag wird es spätsommerlich mit 25 Grad.

(red.)