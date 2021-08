So zieht am Samstagnachmittag bis am Sonntagmorgen eine Kaltfront über die Schweiz, die starken Regen und Gewitter mit sich bringt. Vor allem im Süden werden nochmals grosse Regenmengen erwartet, wie der FM1-Wetterdienst mitteilt. Bereits am Sonntagnachmittag wird es im Flachland sonnig mit 19 bis 23 Grad. Im Süden kann es gar sommerliche 26 Grad werden.

Nach dem #Zwischenhoch von heute erfasst uns am Wochenende eine aktive #Kaltfront . Danach wird das #Wetter aber zunehmend hochdruckbestimmt. Vor allem in der zweiten Wochenhälfte gibt der #Sommer sein Comeback. Prognosen 👉 https://t.co/2lv0pkxXAz (ss) pic.twitter.com/9qUWSdKyLf

Anfangs nächster Woche nimmt der Hochdruckeinfluss zu. «Das Hoch verschiebt sich ein paar hundert Kilometer weiter nach Westen», sagt Roger Perret vom Wetterdienst Meteonews. «Bisher lag die Schweiz immer in einer Tiefdrucklage, die von Südwesten her kam. Ab spätestens Mitte kommender Woche sind wir dann im Hoch.» Das kühle und wechselhafte Wetter aus der Schweiz zieht dann weiter nach Grossbritannien und Skandinavien.

Über 30 Grad am Donnerstag erwartet

Der Montag kann noch etwas durchzogen werden, am Dienstag soll es lokal aber bis zu 25 Grad geben. Mitte Woche wird es dann richtig sonnig, gegen Ende Woche kann die 30-Grad-Marke geknackt werden. «Im Rheintal und im Thurgau könnte es über die Ostschweiz gesehen am heissesten werden», so Perret. Abkühlung könne in den Bergen oder Seen gefunden werden.

Wie das Wetter am Wochenende aussieht, können die Meteorologen noch nicht sagen. Allenfalls könnte das Gewitterrisiko ansteigen und es könnte zu Gewittern kommen. Gemäss Roger Perret ist es jedoch zu erwarten, dass es länger warm und sonnig bleibt. Zu einer Hitzewelle, wie in den südlichen Ländern, wird es in der Schweiz aber wohl kaum kommen.

(gbo)