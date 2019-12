«Sowas lasse ich mir doch nicht gefallen» – Gunther Link aus Friedrichshafen regte sich so sehr über den Diebstahl seiner Nordmanntanne samt Beleuchtung und Ständer auf, dass er am vergangenen Mittwoch beschloss, für die Ergreifung des Täters eine Belohnung in der Höhe von 500 Euro auszusetzen. Und das, obwohl er für alles «nur» 200 Euro bezahlt hatte.

(Noch) kein Happy End

Nun erlebt Link sein helles Weihnachtswunder. Zumindest fast: «Die Tanne ist etwa einen Kilometer von meinem Haus entfernt neben einem Müllcontainer aufgetaucht», sagt er gegenüber FM1Today. Die LED-Lichterkette funktioniere noch und auch die Tanne selbst habe keine grösseren Schäden erlitten. Einzig der Ständer sei kaputtgegangen. Trotzdem sagt Link: «Ein Happy End ist es für mich erst, wenn klar ist, wer dahinter steckt.»