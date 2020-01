Um den Papierwahnsinn an den deutschen Grenzen zu stoppen, gilt seit dem neuen Jahr ein neues Gesetz. Die Mehrwertsteuer zurückfordern, kann seit dem 1. Januar nur noch, wer über 50 Euro eingekauft hat. Haben die Zöllner bereits einen deutlichen Rückgang in den vergangenen Tagen bemerkt? «Um einen Rückgang feststellen zu können, ist die Zeitspanne noch zu kurz. Am Autobahnzoll in Konstanz waren aber nicht auffällig weniger Schweizer beim Stempeln», sagt Mark Eferl, Mediensprecher des Hauptzollamt Singen. «Was wir aber bereits feststellen konnten, ist ein deutlicher Rückgang der Ausfuhrscheine unter 50 Euro.»

Eine Prognose sei laut dem Mediensprecher erst nach einigen Wochen möglich. «Es bleibt auch abzuwarten, inwiefern sich das Kaufverhalten der Schweizer verändert.» Mehrwertscheine unter 50 Euro würden vom Zoll noch immer abgestempelt werden. Ein Stempel des Zolls sei aber kein Garant für eine Rückerstattung der Mehrwertsteuer. «Der Zoll ist nicht für die Erstattung zuständig», sagt Eferl.