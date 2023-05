Besonders warm ist es im FM1-Land zwar noch nicht, in der Wattwiler Badi, im Seebad Romanshorn oder im Freibad Aegeten kannst du aber schon jetzt ins Wasser springen, da sie bereits geöffnet haben. Kommen diese drei für dich nicht in Frage, findest du auf dieser Karte sicher eine passende Bademöglichkeit, welche dir passt.

Kennst du noch weitere Badeorte in der Ostschweiz? Schreib es uns gerne in die Kommentare.