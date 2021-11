Freestyler und Freerider werden in Flims/Laax/Falera besonders glücklich. Das Skigebiet in der Bündner Surselva bietet mit 28 Liftanlagen und 224 Pistenkilometern eine Menge Möglichkeiten. In Laax steht zudem die grösste Halfpipe der Welt. Preislich bewegt sich das Gebiet ebenfalls im obersten Segment. Ab dieser Saison gibt es in Laax ausschliesslich dynamische Preise, sowohl bei der Onlinebuchung als auch an der Tageskasse. Je nach Wetter, Buchungszeitpunkt und der Nachfrage variieren die Preise täglich. Der Minimalpreis für eine Erwachsenen-Tageskarte beträgt dabei 55 Franken, gegen oben gibt das Skigebiet keinen Maximalbetrag bekannt – wer jetzt für einen Samstag im Februar bucht, zahlt beispielsweise 71.50 Franken.

Der Wochenendbetrieb ist einigen Skigebieten im FM1-Land bereits angelaufen, bald sind die Gondeln und Sesselbahnen täglich in Betrieb. Falls du dich auch darauf freust, endlich wieder Spuren auf frisch präparierten Pisten und im Pulverschnee zu ziehen, bist du hier richtig: In der FM1Today-Skigebiet-Übersicht findest du die wichtigsten Angaben zu den Preisen, der Grösse und Besonderheiten der Skigebiete im FM1-Land – im Osten der Schweiz findet sich für jede und jeden ein passendes Skigebiet.

Zu den grossen Skigebieten gehört auch Davos/Klosters. Am Jakobshorn (66 Pistenkilometer), Parsenn (121), Madrisa (52) und einigen weiteren Gebieten bietet das Landwassertal praktisch für jeden etwas. Parsenn ist beispielsweise besonders für Skifahrerinnen und Skifahrer geeignet, Jakobshorn richtet sich mehr an Snowboarderinnen und Snowboarder und Madrisa ist das Klosterser Skigebiet für Familien. Auch hier gibt es wetterabhängige dynamische Preise. Dann können die Fixpreise an der Tageskasse (75 Franken in Parsenn, 71 am Jakobshorn und 64 in Madrisa) auch tiefer liegen.

Grössenmässiger Primus im FM1-Land ist Arosa Lenzerheide. Dort gibt es 43 Anlagen und 225 Pistenkilometer. An der Tageskasse betragen die Maximalpreise für eine Erwachsenen-Karte 84 Franken (ab 26 Jahren) und 71 Franken (18 bis 26 Jahre). Wer via Onlineshop bucht, erhält Rabatte auf die Preise. Das südlich von Chur gelegene Skigebiet schnitt jüngst bei einer Bewertung durch ein Vergleichsportal ausgezeichnet ab – unter anderem soll es in Arosa Lenzerheide die beste schwarze Piste der Welt geben.