Auf Instagram wimmelt es diesen Sommer nur so von Bildern aus den Bergen. Besonders kreativ ist die Community dabei nicht, was ein Blick auf die Timelines diverser User zeigt, die die 5 Seen am Pizol, den Seealpsee oder den Säntis besuchten.

Den Blick auf den hellblauen See gerichtet, die Armee wahlweise in die Höhenluft gestreckt oder auf der Seite eingestützt – das ist die beliebteste Pose am Pizol, zeigt ein Blick auf Instagram unter dem Hashtag #5seenwanderung.

In die Luft gestreckte Arme scheinen allgemein besonders beliebt unter den Usern zu sein. Auch am Seealpsee, einem weiteren Instagram-Hotspot im FM1-Land, lassen sich zahlreiche gestreckte Arme zählen und noch eine weitere Pose oder Situation wird oft auf Instagram festgehalten: Das Baden im Seealpsee. Das ist natürlich auch nicht sehr abwägig, bietet ein See doch die Möglichkeit dazu und der Seealpsee ist nicht ganz so kalt wie höher gelegene Bergseen.

Die Instagram-Bilder zum Äscher sind eher klassisch. Wobei festzustellen ist, dass in der Mehrheit der Bilder der Kopf leicht über die Schulter geneigt ist und zentrales Element in allen Bildern ist nebst dem Äscher selbst das graue Geländer auf dem Weg zum einzigartigen Gasthaus.

Noch ein Geländer – dieses Mal auf dem Säntis. Wobei zu sagen ist, dass es ja gut ist, werden die Fotos hinter dem Geländer geschossen. Wichtig bei dieser Pose: Die Churfirsten im Hintergrund dürfen nicht versteckt werden.

Und zum Schluss: Auch ein schöner Rücken auf Brücken kann entzücken, das zeigen diese Rückwärts-Posen von der Viamalaschlucht.