Am kommenden Wochenende ist es soweit. Auf der Hörnli-Seite wird ein Lift in Betrieb genommen, mit dem zwei Pisten gefahren werden können: «Es ist jedes Jahr dasselbe. Sobald es genügend Schnee hat im November, öffnen wir die Lifte, damit die Gäste nicht ins Ausland ausweichen müssen», sagt Reichmuth.

Während viele Menschen, die im Flachland leben, noch gar nicht so wahnsinnig in Winterstimmung sind, herrschen in Arosa winterliche Verhältnisse: «Vor meinem Büro hat es 30 bis 40 Zentimeter Schnee», schwärmt Reichmuth. Dieser Schnee reiche aber noch nicht ganz aus, um Pisten zu machen. Da die Temperaturen in den letzten Tagen aber sehr tief waren, konnte technisch beschneit werden und diese Kombination erlaube perfekte Pistenverhältnisse.

Bereits am Freitag können in Davos-Parsenn die ersten Gäste die Pisten herunter «wäddle». Zwei Lifte, die Totalp-Bahn und der Furka Zipper sind geöffnet. Welche Pisten freigegeben werden, werde kurzfristig entschieden. «Wir können am Wochenende öffnen, weil es relativ viel Schnee gegeben hat und kalt war in den letzten Nächten. Das lässt eine künstliche Beschneiung zu», sagt Rosenast.

Vorläufig noch geschlossen bleiben die Skigebiete in der Flumserberge, in Wildhaus und am Pizol. Letzterer öffnet erst im Dezember. Flumserberge und das Toggenburg überprüfen, ob die ersten Pisten und Bahnen ab übernächstem Wochenende in Betrieb genommen werden können.

Neues Après-Ski-Lokal in Davos eröffnet

Die Skigebiete haben auf die kommende Saison übrigens einige Neuheiten angekündigt. In Davos öffnet ab Ende November die neue Après-Skihütte «After 7». Bereits in den vergangenen Jahren stand ein Provisorium im Chalet-Stil in Davos – dieses Jahr wird der fixe Neubau eröffnet. Die Eigentümerin, die Davos Klosters Bergbahnen AG, liessen das Gebäude bauen, nachdem das Après-Ski-Lokal Bolgen-Plaza wegen einer Beschwerde eines Anwohners bereits um 19 Uhr schliessen musste.

In Arosa gibt es einen neuen Sechser-Sessellift. Der Zweierlift Brüggerhorn wurde im Sommer nach 40 Jahren Betrieb ersetzt. Ab dem 21. Dezember 2019 wird der neue Lift laufen und die Gäste in fünf Minuten auf den Berg bringen. Bis anhin brauchten die Gäste für die Fahrt mit der Nostalgiebahn sehr viel Geduld.