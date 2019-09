Es ist das zweite Mal, dass das Rheintal eine Bierkönigin bekommt. An der Wiga-Wiesn in Buchs wurde die Altstätterin Ramona Hasler gewählt. Die 23-jährige löst Nadja Stillhard, die abtretende Bierkönigin ab. «Meine Nachfolgerin darf sich auf zwei spannende Jahre im Amt freuen. Es ist eine schöne Aufgabe das Rheintal und die Brauerei Sonnenbräu zu vertreten», sagte die 32-jährige.

Ramona Hasler wurde am Schluss durch das Publikum gekürt. Die zweite Königin ist Studentin an der Pädagogische Hochschule in St.Gallen und somit angehende Lehrerin, wie die Brauerei Sonnenbräu mitteilt.

Fürs Finale hatten sich Regina Broggi aus Ruggell, Jenny Meyer aus Mels und Ramona Hasler aus Altstätten «dank ihrer Schlagfertigkeit und Wissen qualifiziert». Die drei Frauen mussten im Anschluss im stimmungsvollen Festzelt zwei weitere Challenges absolvieren, sie mussten ein Glas mit Bier füllen und Bierhumpen heben. «Die Frauen haben tollen Einsatz gezeigt und dürfen stolz auf sich sein. Es war schön, dass sich so viele Frauen für die Wahl angemeldet haben», sagt Sonnenbräu Geschäftsführerin Claudia Graf.