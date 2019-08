«Die Ostschweizer probieren gerne aus»

Sobald der Barometer die 30-Grad-Grenze überschreitet, entscheiden sich die Glacé-«Schlecker» für die Sorten Mango und Limette.

«Veganer bevorzugen in St.Gallen und Rorschach bei Bongusto vor allem Mango und dunkle Schokolade», sagt Geschäftsführer Hansi Müller, der im Moment ein «Jahrhundertverkauf» erlebt. 8.5 Tonnen Glacé haben er und seine Ehefrau Brigitte Müller bereits verkauft. Dieses Jahr sei mit dem Spitzensommer 2018 zu vergleichen.

Nur etwas eingebüsst haben die Gelaterias, wegen dem kalten und regnerischen Monat April, erklärt Eric Schnelli von Enrico. «Der April ist der wichtigste Monat für den Glacé-Verkäufer. Nach einem langen Winter sehnt sich jeder nach Sommeritualen.»

«Glacé verkaufen ist eine dankbare Arbeit», sagt Geschäftsführerin Brigitte Müller von Bongusto. Egal ob jemand Vanille, Erdbeer oder Basilikum-Ingwer-Mango-Mischung kauft, die Person hat immer ein Lächeln im Gesicht und verlässt den Laden zufrieden.

Raketen Glace, Erdbeer Cornet oder Pralinato sind die beliebtesten Stängel-Glacés in der Schweiz, heisst es von Froneri, dem Lebensmittelhersteller mit Sitz in Rorschach. Jährlich essen wir rund 8 Millionen Raketen, was 1 Rakete pro Einwohner macht. Positiv überrascht sind sie allerdings dieses Jahr von den starken Verkäufen der neuen „Toblerone" Glacé. Sie haben davon schon 1 Million Stück dieses Jahr verkauft.