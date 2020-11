Nach 18 Monaten Bauzeit hat die Post am Freitag das vierte regionale Paketzentrum im bündnerischen Untervaz in Betrieb genommen. Das sei zentral, um die Menge an Paketen auch in Zukunft in gewohnt hoher Qualität bewältigen zu können, heisst es bei der offiziellen Eröffnung am Freitag. Weitere Zentren gibt es bereits in Vétroz VS, Cadenazzo TI und Ostermundigen BE.

Ein Flaggschiff

«Wir haben hier wirklich die neuste Technologie. Der Bau hier in Untervaz ist das modernste Paketzentrum der Schweiz, wenn nicht sogar von ganz Europa», sagt Dieter Bambauer, Post Konzernleitungs-Mitglied.