Die St.Galler Regierung will das Vorarlberg nicht

Nein, die Schweiz wird das Vorarlberg nicht aufnehmen. Schon gar nicht, ist das Gebiet ennet des Rheins willkommen im Kanton St.Gallen. Nicht, weil man etwas gegen die österreichischen Nachbarn hätte. Es ist schlicht aus staats- und völkererchtlicher Sicht nicht zu rechtfertigen, antwortet die St.Galler Regierung auf den Vorstoss von SP-Kantonsrat Martin Sailer, wie tagblatt.ch schreibt.

Eine Sezession, wie es diese Ablösung wäre, sei nur zu rechtfertigen, wenn im betroffenen Gebiet Menschenrechte «systematisch und schwer verletzt» würden – was in Vorarlberg «in keiner Weise der Fall» sei, so die etwas gar ernste und trockene Antwort der Regierung. Man pflege eine enge und gute Zusammenarbeit, deshalb gebe es keinen Grund an der Kooperation zu rütteln.

Wie man dem Vorarlberger Newsportal vol.at entnehmen kann, löst die Antwort der St.Galler Regierung ein wenig Enttäuschung aus: Vol.at schreibt: Das Vorarlberg «bekam nun von der St.Galler Regierung eine klare Abfuhr». Doch auch im Vorarlberg nimmt man die Geschichte eher mit Humor: «Nach dem Rauchverbot atmet Vorarlberg gleich zwei Mal an diesem Wochenende auf», heisst es zum Beispiel in der Kommentarspalte.

(agm)