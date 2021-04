«Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust»

Die Villa Wiesental an der Rosenbergstrasse in St.Gallen wird ab kommendem Montag zur Baustelle. Die Baubewilligung für die Renovation der Villa Wiesental und für den geplanten Neubau eines Hotels liegen vor, heisst es von der HRS Real Estate AG und der St.Galler Pensionskasse. Die HRS Real Estate AG wurde von der St.Galler Pensionskasse mit dem Bau des Hotels sowie der mit der Renovation der Villa Wiesental beauftragt.

Bauprojekt kostet 31,5 Millionen Franken

Die HRS und die Pensionskasse freuen sich, nach jahrelanger Planung mit dem Bau starten zu können, wie sie mitteilen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation werde auf einen offiziellen Spatenstich verzichtet.

Die HRS rechnet damit, dass die Bauzeit rund zwei Jahre in Anspruch nehmen wird. Die Kosten werden auf 31,5 Millionen Franken geschätzt.

Aus Villa Wiesental werden Büros

Das Hotel kommt gleich neben der Villa Wiesental zu stehen. Es wird 100 Zimmer beinhalten und ein Restaurant und einen Park zur öffentlichen Nutzung anbieten. Für das Hotel konnte die Hotel Wiesental St.Gallen AG als langfristige Mieterin gewonnen werden. Marcel Walker, Dominik Grossenbacher und Samuel Vörös werden das Hotel als Unternehmer führen. Dieses Trio hat beispielsweise bereits in St.Gallen das «Lagerhaus» und das «Bauwerk» erfolgreich betrieben.

In der Villa Wiesental selbst wird es gemäss Pensionkasse Büros geben. Die im Jahr 1880 gebaute Villa stand jahreland still. Zuletzt scheiterte 2012 ein Bauprojekt zur Sarnierung der Villa. Damals sollte die Villa Wiesental abgebrochen werden, dagegen gab es so viel Protest, dass darauf verzichtet wurde.

(red.)