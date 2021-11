Endlich wieder Festivalstimmung: So feiern Fans am Szene Openair

Das Szene Openair ist für viele Festivalgänger ein Highlight im Kalender. Auch aus der Schweiz pilgern die Leute nach Lustenau. Trotz Lockdown, strengen Massnahmen und neuer Virusvariante geht die Planung des Festivals weiter.

Heute Dienstag wurden die ersten Acts bekannt gegeben. Headliner werden Scooter, Casper und Marteria sein. Ebenfalls dabei: Turbobier, Lo & Leduc, BHZ, Fiva, Sons of the East, Jeremias, Schmyt, Swiss & Die Anderen, 01099, Bounty & Cocoa, Priya Ragu und Prinz Grizzley & His Beargaroos. Weitere Bands sollen noch folgen.