Das Line-up des 31. Szene-Openairs, das vom 30. Juli bis 1. August 2020 stattfindet, überzeugt vor allem mit deutschen Bands. Der Vorverkauf startet am kommenden Donnerstag.

Dropkick Murphys

Die irisch-amerikanische Folk-Punk-Band aus Massachusetts trat schon am OpenAir St.Gallen auf. Bekannte Songs sind etwa «Rose Tattoo» oder «I’m Shipping Up To Boston».