Diese Firma will sich auf dem Cilander-Areal niederlassen

Was hat es mit den farbigen Kühen in Herisau auf sich?

Ein Teil des Geldes gehe an die «Dreischiibe» in Herisau, ein soziales Unternehmen für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung.

Ursprünglich dürften die bunten Dachbewohner der Cilander von der «Cow Parade» 1998 in Zürich stammen. Die Kühe sind somit bereits über 25 Jahre alt. Über mehrere Jahre hatte die Cilander AG fünf solche Kühe. Nun sind es noch Vier, die bald versteigert werden.

Dieses Rätsel wird wohl nie gelöst. «Eigentlich wissen wir sehr viel über die Geschichte von Cilander. Woher diese Kühe kommen, weiss aber niemand so genau, nicht einmal langjährige Mitarbeitende. Aufgetaucht sind sie auf jeden Fall im Jahr 2009», sagt Hatt.

Wann findet die Versteigerung statt?

Die Versteigerung – oder «Viehschau», wie Cilander sie nennt – findet am 20. Juni hinter dem Cilander Shop in Herisau statt. «Nach den vielen Anfragen im Voraus hoffen wir, dass wir an der Versteigerung nicht allzu fest überrannt werden», sagt Hatt und lacht.



Bezahlt werden kann bar, mit Kreditkarte oder Twint vor Ort. Wer sich eine Kuh ergattern konnte, muss sie noch am Kauftag abtransportieren.