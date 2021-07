Diese Corona-Regeln gelten ab heute in Österreich

Auch unsere Nachbarn machen einen grossen Schritt in Richtung Normalität. Ab dem 1. Juli 2021 gelten in Österreich folgende Corona-Regeln:

Es gibt keine Publikumsobergrenzen und Kapazitätsbeschränkungen mehr. Auch darf an Grossveranstaltungen wieder Essen und Trinken angeboten werden. Ab 100 Personen müssen die Organisatoren die Veranstaltung melden, ab 500 Personen brauchen sie eine Bewilligung. In Innenbereichen herrscht keine Maskenpflicht mehr.

In der Gastronomie herrscht keine Maskentragepflicht mehr.

Die Maskenpflicht ist in allen Bereichen, wo die 3G-Regel gilt, aufgehoben. (Das heisst in Restaurants, Tourismus, Freizeit, Kultur, Sport, Schulen und Veranstaltungen mit über 100 Personen). Weiterhin gilt die Maskentragepflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Handel, in Museen und in Spitälern sowie Altersheimen.

Wo brauche ich einen 3G-Nachweis?

Einen 3G-Nachweis (also der Nachweis, ob man geimpft, getestet oder genesen ist) braucht man weiterhin im Gastgewerbe, bei körpernahen Dienstleistungen, in Beherbergungsbetrieben, für Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmenden, für Reisebusse und Ausflugsschiffe. Ausserdem braucht es einen solchen Nachweis auch in Freizeiteinrichtungen wie Zoos oder Casinos und Kultureinrichtungen wie Theatern oder Kinos.

Keinen 3G-Nachweis brauchst du hingegen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder zum Einkaufen. Für Museumsbesuche oder Büchereien brauchst du ebenfalls keinen Nachweis.

Wo muss ich noch eine Maske tragen?

Die Maskentragepflicht gilt in Altersheimen, Spitälern, Läden und öffentlichen Verkehrsmitteln. Ausserdem musst du den Mund-Nasen-Schutz auch an Bahnhöfen, Flughäfen, Taxis und an Arbeitsorten mit Kundenkontakt anziehen.

Kann ich in wieder in die Disco?

Ab 1. Juli fällt die Sperrstunde und die Nachtgastronomie kann wieder öffnen. In Tanzlokalen, Clubs und Discos gilt eine Auslastung von höchstens 75 Prozent. Ausserdem gelten die 3G-Regel und die Registrierungspflicht.

(red.)