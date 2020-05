Diese Regeln gelten beim Wildcampieren in der Schweiz

«Die Menschen suchen das Allein- und Abgeschottetsein. Sie haben nicht das Bedürfnis, zusammengepfercht mit anderen auf einem Zeltplatz zu schlafen.» Andreas Frey, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AR, glaubt, dass die Schweizerinnen und Schweizer gerade nach dem Lockdown in den eigen vier Wänden auf der Suche nach Erlebnissen in der Natur sind.

- In der Not

«Wir vermuten, dass das Bedürfnis nach Wildcampieren zunehmen wird», sagt Andreas Frey. Deshalb würden derzeit verschiedene Möglichkeiten geprüft, das Angebot für Menschen, die nach einer Wanderung im Zelt oder Camper übernachten wollen, auszubauen. «Wir sind derzeit im Gespräch mit Grundstückeigentümern und den Behörden.» Dabei würden Angebote mit fix installierten Zelten oder Flächen für Ausflügler mit eigenem Material in Betracht gezogen. «Wir prüfen auch, ob wir an gewissen Standorten Stellplätze einrichten können.»

Der Kanton Thrugau bietet die Möglichkeit, die Nacht in einer Kugel in der Natur zu verbringen.

In Basel sind die Stadt oder Gemeinden für das Wildcampieren zuständig und können dieses in Ausnahmesituationen bewilligen.

Grundsätzlich ist Wildcampieren auch im Berner Jura verboten. Im Kanton Bern gibt es allerdings Ausnahmen. So darf auf Raststätten oder Parkplätzen übernachtet werden, sofern es keine Verbotstafeln gibt und die zeitliche Beschränkung eingehalten wird. Dasselbe gilt in Neuenburg und auch im Jura sind einzelne Übernachtungen auf Parkplätzen möglich.

Im Wallis steht das Verbots des Wildcampings sogar im Polizeireglement – es ist generell verboten. Jedoch kann es für Camper Ausnahmebewilligungen auf Kantons- oder Gemeindestrassen geben. In Genf und Waadt ist Wildcampieren grundsätzlich auch verboten. In Freiburg ist das Wildcampieren teilweise erlaubt, solange keine Verbotstafel aufgestellt ist.

Eine Liste der einzelnen Kantone stellt der TCS hier zur Verfügung.

Trotz Verboten sind oft einzelne Nächte erlaubt

Grundsätzlich ist Wildcampieren somit in den meisten Kantonen verboten, wird aber toleriert, wenn beispielsweise mit dem Zelt oberhalb der Waldgrenze übernachtet wird. Das allerdings nicht in Gruppen und nur einzelne Nächte. Will man mit dem Camper eine Nacht auf einem Platz oder einer Wiese stehen, fragt man kurz den Bauern, dem die Wiese gehört, gemäss Andreas Frey von Appenzellerland Tourismus sind die meisten Grundstückbesitzer ziemlich offen dafür, wenn zusätzlich noch im Hofladen eingekauft wird.

Bei diesen Übernachtungen in freier Natur gibt es allerdings einige Regeln bezüglich Abfall, dem Abwasch, dem Duschen, der Notdurft oder Feuerstellen zu beachten. Der Schweizerische Alpenclub SAC hat die wichtigsten Verhaltensregeln hier zusammengefasst.

Wer am liebsten kein Zelt mitschleppen und dennoch in unberühter Natur übernachten will: Die Seite «Zelter» befindet sich derzeit im Aufbau und bietet Übernachtungsmöglichkeiten auf Privatgrundstücken mit oder ohne Zelt an.