Wie kann ich Steuern sparen?

Zuerst sollte die Kurzwegleitung der Steuerverwaltung des Wohnkantons überprüft werden. Auf einer A4-Seite findet man dort alle Pauschalabzüge, welche ohne Nachweis abgezogen werden können.

Vorsorge

Ein grosser Sparpunkt ist die Vorsorge. Einzahlungen in die Säule 3a und Einkäufe in die Pensionskasse, also der 2. Säule, können vollumfänglich von den Steuern abgesetzt werden. Laut der Treuhänderin ist dabei aber wichtig, dass man nicht in einem Jahr den vollen Betrag absetzt und im nächsten keinen. Wenn man aufgrund der Liquidität nicht jedes Jahr den vollen Betrag in die Vorsorge stecken kann, sei es aufgrund der Progression besser, über mehrere Jahre einen tieferen Betrag abzusetzen, als nur in einem Jahr den Höchstbetrag einzuzahlen.

Weiterbildung

Aus- und Weiterbildungskosten können abgezogen werden, wenn sie zukünftig den Lebensunterhalt finanzieren. Hobbykurse wie Koch- oder Tanzkurse zählen nicht. Zusätzlich können auch Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten sowie Kosten für Kursmaterialien wie beispielsweise Schulbücher abgezogen werden.

ÖV

Falls du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit oder Weiterbildung fährst, kannst du neben den Kosten fürs Billett auch noch einen Pauschalbetrag von 700 Franken fürs Velo abziehen, mit dem du zum Bahnhof fährst.

Liegenschaften

Auch mit Liegenschaftsunterhalt können viele Steuern gespart werden. Alle Arbeiten am Eigenheim, welche werterhaltend sind, können dabei in Abzug gebracht werden. Es gibt einen Pauschalabzug, welcher immer in Abzug gebracht werden kann. Wenn die realen Unterhaltsarbeiten diese Pauschale aber überschreiten, sollten sie aufgeführt und mit Belegen nachgewiesen werden. Wenn man die Pauschale überschreitet, macht es auch Sinn, im selben Jahr noch kleinere Arbeiten durchführen zu lassen.

Achtung: Wenn man grosse Liegenschaftsunterhaltsarbeiten plant, welche die Pauschale bei weitem überschreiten, wie beispielsweise den Umbau der Küche und des Bades, dann macht es Sinn, dies auf zwei Jahre aufzuteilen. So können in zwei Jahren höhere Beträge abgezogen und somit Steuern gespart werden, was laut Zünd aufgrund der Progression ratsam ist.