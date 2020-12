Grosse Bescherung im Walter Zoo in Gossau: Wie jedes Jahr bekommen auch die Zootiere an Weihnachten Päckli von ihren Zoowärtern. Was auffällt: Auch bei den Tieren gibt es verschiedene Weihnachtstypen. Welcher bist du? Alle sieben gibt es im Video.

Wie jedes Jahr werden auch an diesen Weihnachten die Tiere im Walter Zoo in Gossau beschenkt, diesmal coronabedingt ohne Zuschauer. Den Tieren ist das egal, sie freuen sich über die Leckerbissen. Beschenkt werden in diesem Jahr unter anderem die Schimpansen, Kamele und Löwen. «Besonders bei den Schimpansen sieht man die Freude sehr gut», sagt Karin Federer, Direktorin des Walter Zoos. Das Gehege ist voll mit Päckli für die Schimpansen. Und sie können die grosse Bescherung kaum erwarten: Mit lautem Geschrei stürmen sie das Schlachtfeld und beginnen, die Pakete aufzureissen. «Die Freude, die die Schimpansen haben, wird natürlich auch auf die Tierpfleger übertragen», sagt Federer zu FM1Today. Die Päckli-Aktion ist für Zuschauer nett anzusehen, für die Zoowärterinnen und Zoowärter jedoch ziemlich interessant. «Gerade bei den Schimpansen sieht man bei der Bescherung gut, wer hamstert, wer geniesst und wer Freude an den Schachteln hat», so Federer. Da seien Hierarchien unter den Tieren und Charakterzüge sehr gut erkennbar. (red.)