Dieser Ostschweizer ist der romantischste Sänger der Schweiz

Beim Wort Schnulzensänger denkst du direkt an Beatrice Egli oder Francine Jordi? Nicht aber an Crimer, oder? Gemäss eines Liebeslieder-Rankings einer Marketing-Agentur aus der Innerschweiz ist der 31-jährige Ostschweizer aber der schnulzigste Sänger der Schweiz. Durchschnittlich 15,1 Wörter über die Liebe verwendet Crimer in seinen Songs. Auch Sänger Damian Lynn (11,3 Wörter) und Loco Escrito (10,9 Wörter) holen sich in Sachen Gefühle Podestplätze.