Es ist schon lange her, seit man in diesem Postauto ein Ticket lösen musste, um mitzufahren. Der Druckknopf an der Türe funktioniert zwar noch und alte, rote «Stop»-Knöpfe im Innern geben noch immer einen rasselnden, leicht aggressiven Ton ab. Ansonsten ist das Postauto jetzt vor allem ein Partymobil. Einige Sitze fehlen, die Isolation ist so gut wie bei einem Zelt und es sauft Most wie fast kein anderes – aber es hat Stil. Wenn Remo Weber und seine drei Studienfreunde aus Oberuzwil, Herisau und Wädenswil den Sonntagsschlitten aus der zu kleinen Garage in Algetshausen nehmen, fallen sie auf. «Wenn wir an Bushaltestellen vorbeifahren, ist es schon passiert, dass Leute einsteigen wollten», sagt Martin, einer der vier Besitzer des Buses.