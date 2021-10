Dieses Wochenende kannst du wohl noch ein letztes Mal mit T-Shirt draussen sitzen. Im Rheintal klettern die Temperaturen dank des Föhns auf über 20 Grad am Sonntag, wie Meteonews mitteilt.

Am Freitag gibt es in der gesamten Ostschweiz Höchsttemperaturen von 12 bis 15 Grad. Es wird sehr sonnig, perfektes Wanderwetter also. Am Samstagmorgen gibt es Nebel und etwas Sonne. Am Nachmittag ist es meist bewölkt. Im Rheintal liegt die Temperatur um die 20 Grad, in der restlichen Ostschweiz bleibt sie bei etwa 13 Grad.

Am Sonntag wechseln sich die Sonne und Wolken ab. Richtung Alpen und im Rheintal bleibt es weiterhin föhnig, bevor die Temperaturen am Montag wegen einer Kaltfront auf 11 bis 13 Grad sinken. Das Wetter ist an Allerheiligen überwiegend bewölkt, es kann zeitweise regnen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1600 Meter.

