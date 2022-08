Dieses Wochenende könnte man überall sein – hier unsere Tipps

«Klapperlapapp»: Das nationale Geschichten- und Märchenfestival macht dieses Wochenende halt im Romanshorner Wald. Im Schatten der Bäume werden Chasperli, Zauberer und Co. von begabten Geschichtenerzählern zum Leben erweckt. Tickets können im Voraus oder an der Tageskasse gekauft werden.

Das traditionelle Kreuzlinger Seenachtsfest «Fantastical» bietet laut Veranstaltern den krönenden Abschluss der Thurgauer Sommerferien. Neben einem riesigen Kinderland mit Hüpfburgen gibt es auch für Erwachsene einige Attraktionen, zum Beispiel einen Daydance oder einen Salsa-Workshop. Tickets gibt's an der Tageskasse – am Freitag und Sonntag ist der Eintritt frei.

Oldtimer-Traktoren und US Cars & Bikes bestaunen

Traktorenfans aufgepasst: Beim Mais-Labyrinth Rhyla reiht sich dieses Wochenende ein Oldtimer-Traktor am anderen. Am Samstag und am Sonntag ab 10 Uhr kann man die Fahrzeuge bestaunen – wem das zu langweilig ist, kann sich auch am Maislabyrinth versuchen. Obendrauf findet am Freitag ein Vollmond-Labyrinth statt. Bis 23 Uhr kannst du im Dunkeln den Weg aus dem Labyrinth suchen. Taschenlampe nicht vergessen!

Und auch Liebhaber von US Cars & Bikes kommen dieses Wochenende auf ihre Kosten: Am Sonntag treffen sich Fans von amerikanischen Autos und Töffs im Rheinpark in St. Margrethen – von 9 Uhr bis 18 Uhr findet das Meeting statt.