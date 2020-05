«Es war eine spezielle Situation», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. «Die Leute verbrachten viel Zeit zu Hause, sie waren dünnhäutiger als sonst.» Die Ruheklagen diesen Frühling waren keine klassischen Lärmklagen, wie bei Partys. «Uns erreichten viel mehr Meldungen zu Motorenlärm wegen Posern oder Nachbarschaftsklagen.» Gerade bei Lärm in der Nachbarschaft werde schnell zum Hörer gegriffen.

Dabei musste die Polizei auch vermehrt am Tag wegen Ruhestörungen ausrücken. «Normalerweise gibt es sonst die meisten Klagen zwischen zehn Uhr abends und den frühen Morgenstunden», so Schneider.

Verdoppelung auch bei St.Galler Stapo

Auch in der Stadt St.Gallen hat die Anzahl der Lärmklagen in der Coronakrise zugenommen, wie Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, auf Anfrage sagt. «Im April waren es 104 Lärmklagen.» Letztes Jahr zu dieser Zeit sowie in den Vormonaten seien es jeweils rund 50 gewesen.

Die meisten Fälle betreffen laut Widmer Personenlärm daheim und unterwegs. «In der aktuellen Coronazeit sind sowohl Lärmverursacher als auch jene, die den Lärm hören, vermehrt zu Hause, deshalb ist wohl ein Anstieg zu beobachten.»

In anderen Kantonen ist's ruhig

In den Kantonen Thurgau und Appenzell Ausserrhoden wird keine Zunahme an Lärmklagen festgestellt. Christian Jäggi, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, vermutet, dass dies eher bei städtischen Kantonen der Fall sei. In Ausserrhoden wird ein Anstieg der Klagen erst in der kommenden Zeit, wegen der Lockerungen und des schönen Wetters, erwartet. Auch in der Stadt Chur gab es nicht mehr Lärmklagen als sonst. Hier haben sich die Lärmklagen leicht verlagert, statt Verkehrslärm ist mehr Nachbarschaftslärm gemeldet worden.