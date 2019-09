Sie dachten, es sei erlaubt, sagten drei Männer, die in der Nacht auf Mittwoch in die Bodensee-Therme in Überlingen einbrachen. Die Männer schwammen im Bodensee um eine Absperrung herum und gelangten so in den Aussenbereich der Therme.

Dort machten sie es sich im Aussenwhirlpool bequem, bis die Polizei aufkreuzte. Die Polizei beendete den nächtlichen Wellness-Ausflug. Schliesslich war es bereits gegen drei Uhr morgens und die Therme längstens geschlossen. Die drei Nachtschwimmer müssen mit einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs rechnen.

(red.)