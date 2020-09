Ehepaar tot in einer Wohnung gefunden

In Schellenberg im Fürstentum Liechtenstein wurden am Sonntag zwei Personen leblos in einer Wohnung gefunden.

Bei den Toten handelt es sich offenbar um ein Ehepaar. «Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gehen wir von einem erweiterten Suizid aus», schreibt der leitende Staatsanwalt Robert Wallner, auf Anfrage von FM1Today. Er bestätigt damit die Meldung vom Volksblatt. «Bei aussergewöhnlichen Todesfällen wird aber immer in alle Richtungen ermittelt», so Wallner weiter. Der Untersuchungsrichter hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Obduktion beider Leichen angeordnet. Im Moment laufen die Erhebungen der Polizei. Weitere Angaben werden im Moment nicht gemacht. (red.)